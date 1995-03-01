Деришева Клавдия Николаевна
Место рожденияс. Васильевское (Горьковская область, Тоншаевский сельсовет)
Дата рождения15.09.1921
Дата смерти?.03.1995
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1921
Отец: Деришев Николай Сергеевич
Мать: - Евфросиния Дмитриевна
с. Васильевское (Горьковская область, Тоншаевский сельсовет)
Рождение ребёнка
17.08.1956
д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Смерть
?.03.1995