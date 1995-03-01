Деришева Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деришева Клавдия Николаевна

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Место рождения

с. Васильевское (Горьковская область, Тоншаевский сельсовет)

Дата рождения

15.09.1921

Дата смерти

?.03.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1921

Отец: Деришев Николай Сергеевич

Мать: - Евфросиния Дмитриевна

с. Васильевское (Горьковская область, Тоншаевский сельсовет)
Рождение ребёнка
17.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Николай Васильевич

д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Николай Васильевич

д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Николай Васильевич

д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Николай Васильевич

д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Николай Васильевич

д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Смерть
?.03.1995
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