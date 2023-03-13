Черных Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Михаил Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1867

Сын: Черных Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Азовцева Елена Михайловна

Мать ребёнка: Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черных Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черных Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Екатерина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Ильинична

Смерть
Неизвестно
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