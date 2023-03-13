Черных Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1867
Сын: Черных Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Азовцева Елена Михайловна
Мать ребёнка: Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черных Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Екатерина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Ильинична
Смерть
Неизвестно