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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1655
Отец ребёнка: Резанцов Данила Ильин
Рождение ребёнка
1657
Отец ребёнка: Резанцов Данила Ильин
Рождение ребёнка
1659
Отец ребёнка: Резанцов Данила Ильин
Рождение ребёнка
1660
Отец ребёнка: Резанцов Данила Ильин
Рождение ребёнка
1665
Сын: Резанцов Дементий Данилин
Отец ребёнка: Резанцов Данила Ильин