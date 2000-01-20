Абузярова (Ушакова) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абузярова (Ушакова) Татьяна Викторовна

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Место рождения

Ташкент УзССР

Дата рождения

06.07.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1965

Отец: Ушаков Виктор Иванович

Мать: Ушакова Надежда Георгиевна

Ташкент УзССР
Бракосочетание
1985

Муж: Абузяров Ильдус Халимович

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
17.02.1986

Дочь: Диана Ильдусовна

Отец ребёнка: Абузяров Ильдус Халимович

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
09.09.1993

Дочь: Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Сапегин Александр Михайлович

Ташкент Узбекистан
Развод
Неизвестно

Муж: Абузяров Ильдус Халимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапегин Александр Михайлович

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