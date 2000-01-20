Абузярова (Ушакова) Татьяна Викторовна
Место рожденияТашкент УзССР
Дата рождения06.07.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1965
Отец: Ушаков Виктор Иванович
Ташкент УзССР
Бракосочетание
1985
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
17.02.1986
Дочь: Диана Ильдусовна
Отец ребёнка: Абузяров Ильдус Халимович
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
09.09.1993
Дочь: Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Сапегин Александр Михайлович
Ташкент Узбекистан
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно