Каляжкин Артём
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2014
Дочь: Каляжкина Виктория Артёмовна
Мать ребёнка: Соколова Валерия
Рождение ребёнка
21.04.2021
Сын: Каляжкин Сергей Артёмович
Мать ребёнка: Соколова Валерия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Валерия
Место жительства
Неизвестно