Каляжкин Артём — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каляжкин Артём

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1988 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2014

Дочь: Каляжкина Виктория Артёмовна

Мать ребёнка: Соколова Валерия

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
21.04.2021

Сын: Каляжкин Сергей Артёмович

Мать ребёнка: Соколова Валерия

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Валерия

Место жительства
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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