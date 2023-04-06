Кравцов Даниил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти13.09.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
Около ?.06.1941
Орша, Оршанский район, Витебская область
Оршанский РВК, Белорусская ССР, Витебская обл., Оршанский р-н Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 616 ппг 16 А Заведующий прод.складом.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравцова Мария Егоровна
Смерть
13.09.1941
Иваники, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Покончил жизнь самоубийством.