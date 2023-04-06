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Кравцов Даниил Васильевич

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Место рождения

Медведники, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

13.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Медведники, Оршанский район, Витебская область
Призыв на военную службу
Около ?.06.1941
Орша, Оршанский район, Витебская область
Оршанский РВК, Белорусская ССР, Витебская обл., Оршанский р-н Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 616 ппг 16 А Заведующий прод.складом.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравцова Мария Егоровна

Смерть
13.09.1941
Иваники, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Покончил жизнь самоубийством.
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