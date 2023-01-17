Мальгин Игнат
Место рождения
Дата рождения08.04.1939
Дата смерти21.11.1992
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1939
Отец: Мальгин Игнатий
Мать: Мальгина Ирина Созоновна
Пасха была. Регистрировали 12 апреля,
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальгин Юрий
Мать ребёнка: Мальгина Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальгин Сергей
Мать ребёнка: Мальгина Тамара
Смерть
21.11.1992
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно