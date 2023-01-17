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Мальгин Игнат

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Место рождения

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

08.04.1939

Дата смерти

21.11.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1939

Отец: Мальгин Игнатий

Мать: Мальгина Ирина Созоновна

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Пасха была. Регистрировали 12 апреля,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Юрий

Мать ребёнка: Мальгина Тамара

Большой Камыш, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Сергей

Мать ребёнка: Мальгина Тамара

Большой Камыш, Ирбитское, Свердловская область
Смерть
21.11.1992
Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
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