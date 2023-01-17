Козлов Борис Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1966
Дочь: Москалева Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Козлова Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
01.05.1974
Дочь: Щебланина Юлия Борисовна
Мать ребёнка: Козлова Валентина Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно