Козлов Борис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Борис Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1966

Дочь: Москалева Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Козлова Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
01.05.1974

Дочь: Щебланина Юлия Борисовна

Мать ребёнка: Козлова Валентина Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Валентина Федоровна

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