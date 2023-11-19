Чернушкина Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернушкин Андрей Викторович
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область