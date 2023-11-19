Чернушкина Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернушкина Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баев Николай Кабирович

Рождение ребёнка
24.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернушкин Андрей Викторович

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

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