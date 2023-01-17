Рашкович Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рашкович Мария Павловна

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Место рождения

г. Одесса, Украина

Дата рождения

1859

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Одесса, Украина
Место жительства
По 1885
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1885
г. Херсон, Херсонская обл., Украина
Место жительства
По 1941
г. Кишинев, Молдавия
Смерть
1941
г. Кишинев, Молдавия
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