Рашкович Мария Павловна
Место рожденияг. Одесса, Украина
Дата рождения1859
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Одесса, Украина
Место жительства
По 1885
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1885
г. Херсон, Херсонская обл., Украина
Место жительства
По 1941
г. Кишинев, Молдавия
Смерть
1941
г. Кишинев, Молдавия