Мирасова (Галяутдинова) Гульсум Сарвартдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирасова (Галяутдинова) Гульсум Сарвартдиновна

Место рождения

д.Якупово, Кушнаренковского района, БАССР

Дата рождения

10.05.1929

Дата смерти

14.01.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирасов Ильяс Ахмадуллович

Рождение ребёнка
26.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирасов Ильяс Ахмадуллович

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирасов Ильяс Ахмадуллович

Смерть
14.01.2006

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