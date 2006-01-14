Мирасова (Галяутдинова) Гульсум Сарвартдиновна
Место рожденияд.Якупово, Кушнаренковского района, БАССР
Дата рождения10.05.1929
Дата смерти14.01.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
26.05.1958
Рождение ребёнка
1964
Смерть
14.01.2006