Татьяна
Место рожденияСикачи
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ботвина (Колосов) Екатерина Тимофеева
Отец ребёнка: Колосов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колосов Тимофей Васильевич
Смерть
Неизвестно