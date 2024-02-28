Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна

Татьяна

Место рождения

Сикачи

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ботвина (Колосов) Екатерина Тимофеева

Отец ребёнка: Колосов Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов Тимофей Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.