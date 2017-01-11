Кочергина (Соловьева) Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина (Соловьева) Нина Сергеевна

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Место рождения

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

20.12.1941

Дата смерти

11.01.2017

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1941

Отец: Соловьев Сергей Иванович

Мать: Соловьева Александра Алексеевна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
09.05.1969

Сын: Кочергин Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Кочергин Геннадий Григорьевич

Сернур, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
08.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочергин Геннадий Григорьевич

Сернур, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочергин Геннадий Григорьевич

Смерть
11.01.2017
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