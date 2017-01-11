Кочергина (Соловьева) Нина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения20.12.1941
Дата смерти11.01.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1941
Рождение ребёнка
09.05.1969
Сын: Кочергин Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Кочергин Геннадий Григорьевич
Рождение ребёнка
08.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочергин Геннадий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.2017