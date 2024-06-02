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Букреев Егор Никитович

Место рождения

Бочкари, Целинный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бочкари, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букреева (Полухина) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Бочкарева (Букреева) Александра Егоровна

Мать ребёнка: Букреева (Полухина) Евдокия Васильевна

Бочкари, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1908

Сын: Букреев Семён Егорович

Мать ребёнка: Букреева (Полухина) Евдокия Васильевна

Бочкари, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.01.1912

Сын: Букреев Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Букреева (Полухина) Евдокия Васильевна

Бочкари, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Полосухина (Букреева) Мария Егоровна

Мать ребёнка: Букреева (Полухина) Евдокия Васильевна

Бочкари, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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