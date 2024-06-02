Букреев Егор Никитович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Бочкарева (Букреева) Александра Егоровна
Мать ребёнка: Букреева (Полухина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Букреева (Полухина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
27.01.1912
Мать ребёнка: Букреева (Полухина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Полосухина (Букреева) Мария Егоровна
Мать ребёнка: Букреева (Полухина) Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно