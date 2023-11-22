Романтов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романтов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1985

Дочь: Митрофанова Алина Анатольевна

Мать ребёнка: Романова Надежда Тимофеевна

Рождение ребёнка
30.06.1991

Дочь: Романова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Романова Надежда Тимофеевна

Кетрось, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Роман Анатольевич

Мать ребёнка: Романова Надежда Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Надежда Тимофеевна

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