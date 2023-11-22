Романтов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1985
Дочь: Митрофанова Алина Анатольевна
Мать ребёнка: Романова Надежда Тимофеевна
Рождение ребёнка
30.06.1991
Дочь: Романова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Романова Надежда Тимофеевна
Кетрось, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Роман Анатольевич
Мать ребёнка: Романова Надежда Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно