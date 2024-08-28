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Вершинин Дмитрий Павлов

Место рождения

Забоковской

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Вершинин Павел Карпов

Мать: Вершинина (Корякина) Параскева Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Варвара Евфимова

Рождение ребёнка
1788

Сын: Вершинин Агафон Дмитриев

Мать ребёнка: Вершинина Варвара Евфимова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Вершинин Панфил Дмитриев

Мать ребёнка: Вершинина Варвара Евфимова

Рождение ребёнка
1809

Сын: Вершинин Кондрат Дмитриев

Мать ребёнка: Вершинина Варвара Евфимова

Рождение ребёнка
1816

Сын: Вершинин Федор Дмитриев

Мать ребёнка: Вершинина Варвара Евфимова

Смерть
Неизвестно

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