Вершинин Дмитрий Павлов
Место рожденияЗабоковской
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Вершинина Варвара Евфимова
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Вершинина Варвара Евфимова
Рождение ребёнка
1809
Сын: Вершинин Кондрат Дмитриев
Мать ребёнка: Вершинина Варвара Евфимова
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Вершинина Варвара Евфимова
Смерть
Неизвестно