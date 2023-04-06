Гончарова (Мордашова) Акилина Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти19.02.1903
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Мордашев Гаврила Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1867
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Говядина Елена Лукинична
Отец ребёнка: Гончаров Лука Михайлов
Рождение ребёнка
03.01.1883
Отец ребёнка: Гончаров Лука Михайлов
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Наталия Лукинична
Отец ребёнка: Гончаров Лука Михайлов
Смерть
19.02.1903