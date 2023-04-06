Гончарова (Мордашова) Акилина Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Мордашова) Акилина Гаврилова

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Место рождения

Ардонь, город Клинцы, Брянская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

19.02.1903

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Мордашев Гаврила Иванов

Мать: не указана

Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Бракосочетание
03.11.1867

Муж: Гончаров Лука Михайлов

Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Говядина Елена Лукинична

Отец ребёнка: Гончаров Лука Михайлов

Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
03.01.1883

Сын: Гончаров Григорий Лукич

Отец ребёнка: Гончаров Лука Михайлов

Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Наталия Лукинична

Отец ребёнка: Гончаров Лука Михайлов

Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Смерть
19.02.1903
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