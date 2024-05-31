Изакович (Шавел) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изакович (Шавел) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

После 1922

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Шавель Shawel Юдель Зельманович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1889

Дочь: (Изакович) Берта

Отец ребёнка: Изакович Александр (Шая) Лейбович

Рождение ребёнка
24.01.1893

Сын: Изакович Валентин

Отец ребёнка: Изакович Александр (Шая) Лейбович

Смерть
После 1922

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