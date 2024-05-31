Изакович (Шавел) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиПосле 1922
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Шавель Shawel Юдель Зельманович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1889
Дочь: (Изакович) Берта
Отец ребёнка: Изакович Александр (Шая) Лейбович
Рождение ребёнка
24.01.1893
Сын: Изакович Валентин
Отец ребёнка: Изакович Александр (Шая) Лейбович
Смерть
После 1922