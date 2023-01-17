Давлетшин Васил Зиһанша улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1951
Дата смерти24.02.1993
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1951
Отец: Давлетшин Зиһанша Зиһанша улы
Мать: Давлетшина Әсмә
Рождение ребёнка
07.04.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Давлетшина Нәсимә Максумҗан кызы
Красная Кадка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.02.1993