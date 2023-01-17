Давлетшин Васил Зиһанша улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетшин Васил Зиһанша улы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1951

Дата смерти

24.02.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1951

Отец: Давлетшин Зиһанша Зиһанша улы

Мать: Давлетшина Әсмә

Рождение ребёнка
07.04.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетшина Нәсимә Максумҗан кызы

Красная Кадка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.02.1993
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