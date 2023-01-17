Пожалова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.02.1920
Дата смерти25.10.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1920
Отец: не указан
Смерть
25.10.1951
Умерла в возрасте 31 года от болезни сердца, у неё осталось двое детей : Лущеко Тамара ( 24.05.1944 года рождения) и Валентина - дата жизни : 17.08.1949 г. - 26.06.1970 года ( трагически погибла в во... Показать все