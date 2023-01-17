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Пожалова Анна Ивановна

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Место рождения

Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

15.02.1920

Дата смерти

25.10.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1920

Отец: не указан

Мать: Аржанухина Агафья Михайловна

Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
25.10.1951
Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Умерла в возрасте 31 года от болезни сердца, у неё осталось двое детей : Лущеко Тамара ( 24.05.1944 года рождения) и Валентина - дата жизни : 17.08.1949 г. - 26.06.1970 года ( трагически погибла в во... Показать все
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