Коннова Татьяна Викторовна
Место рождения
Дата рождения05.07.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1973
Отец: Елистаров Виктор
Рождение ребёнка
17.12.1992
Дочь: Коннова Марина Денисовна
Отец ребёнка: Коннов Денис Станиславович
Рождение ребёнка
28.10.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коннов Денис Станиславович
Рождение ребёнка
01.03.2003
Отец ребёнка: Коннов Денис Станиславович
Развод
?.10.2011