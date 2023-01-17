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Коннова Татьяна Викторовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

05.07.1973

Пол

Женский

Отец

Мать

1951 г.р.

Муж

Не указан

Дети

1992 г.р.
Скрыто настройками приватности
2003 г.р.

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1973

Отец: Елистаров Виктор

Мать: Елистарова Наталия Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.12.1992

Дочь: Коннова Марина Денисовна

Отец ребёнка: Коннов Денис Станиславович

Рождение ребёнка
28.10.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коннов Денис Станиславович

Рождение ребёнка
01.03.2003

Сын: Коннов Данила Денисович

Отец ребёнка: Коннов Денис Станиславович

Развод
?.10.2011

Муж: Коннов Денис Станиславович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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