Дарья Степанова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Степан Федоров (Ич)
Мать: Аграфена Степанова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Антон Игнатьев (Ич)
Отец ребёнка: Игнатий Никитин (Ович)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1816