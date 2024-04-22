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Дарья Степанова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Степан Федоров (Ич)

Мать: Аграфена Степанова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Антон Игнатьев (Ич)

Отец ребёнка: Игнатий Никитин (Ович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Никитин (Ович)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1816
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