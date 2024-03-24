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Янковский Виктор Романович

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Место рождения

СССР

Дата рождения

1948

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Янковский Роман Данилович

Мать: Янковская Полина Ермолаевна

СССР
Рождение ребёнка
19.05.1972

Сын: Янковский Александр Викторович

Мать ребёнка: Янковская Татьяна Антоновна

Бракосочетание
12.09.1972

Жена: Янковская Татьяна Антоновна

Бракосочетание
12.09.1972

Жена: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1976

Сын: Янковский Алексей Викторович

Мать ребёнка: Янковская Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
15.12.1985

Сын: Янковский Роман Викторович

Мать ребёнка: Янковская Татьяна Антоновна

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