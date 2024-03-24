Янковский Виктор Романович
Место рожденияСССР
Дата рождения1948
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
СССР
Рождение ребёнка
19.05.1972
Сын: Янковский Александр Викторович
Мать ребёнка: Янковская Татьяна Антоновна
Бракосочетание
12.09.1972
Рождение ребёнка
22.02.1976
Сын: Янковский Алексей Викторович
Мать ребёнка: Янковская Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
15.12.1985
Сын: Янковский Роман Викторович
Мать ребёнка: Янковская Татьяна Антоновна