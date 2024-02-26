Евфимия Васильева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Васильева (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Около 1822 г.р.
Около 1825 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Семенов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивановское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Аникий Матвеев (Ич)

Отец ребёнка: Матвей Семенов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Илья Матвеев (Ич)

Отец ребёнка: Матвей Семенов (Ич)

Смерть
Неизвестно

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