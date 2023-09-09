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Кононенко Валентин Васильевич

Место рождения

Городище, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

19.09.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1964

Отец: Кононенко Василий Мефодьевич

Мать: Кононенко (Генералова) Зинаида Петровна

Городище, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.12.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кононенко (Жовтонижко) Анна Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.10.1991

Сын: Кононенко Василий Валентинович

Мать ребёнка: Кононенко (Жовтонижко) Анна Юрьевна

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