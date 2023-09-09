Кононенко Валентин Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.09.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1964
Рождение ребёнка
27.12.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кононенко (Жовтонижко) Анна Юрьевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.10.1991
Сын: Кононенко Василий Валентинович
Мать ребёнка: Кононенко (Жовтонижко) Анна Юрьевна