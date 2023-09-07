Драчев Николай Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драчев Николай Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1955 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Драчев Виктор

Мать: Драчева Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
16.01.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Драчева Вероника

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Драчев Кирилл

Мать ребёнка: Драчева Вероника

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Драчева Вероника

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