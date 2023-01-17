Силантьева Мелания Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСилантьева Мелания Степановна

Силантьева Мелания Степановна

avatar

Место рождения

Сергеево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.09.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силантьев Александр

д Сергеево
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Золино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close