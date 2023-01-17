Силантьева Мелания Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Силантьев Александр
д Сергеево
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Золино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область