Шестакова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестакова Дарья

Шестакова Дарья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Шестаков Ефим Харитонович

Отец ребёнка: Шестаков Харитон Семенович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Арина Харитоновна

Отец ребёнка: Шестаков Харитон Семенович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Шестаков Самойло Харитонович

Отец ребёнка: Шестаков Харитон Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Харитон Семенович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close