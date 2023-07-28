Евдокия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Прокопьевна

Евдокия Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир Власович

Рождение ребёнка
13.08.1789

Сын: Максим Владимирович

Отец ребёнка: Владимир Власович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Улита Владимировна

Отец ребёнка: Владимир Власович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.