Евдокия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимир Власович
Рождение ребёнка
13.08.1789
Сын: Максим Владимирович
Отец ребёнка: Владимир Власович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Улита Владимировна
Отец ребёнка: Владимир Власович
Смерть
Неизвестно