Чередова Ксения Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Чередов Николай Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Чередов Николай Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Чередов Николай Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Чередов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Чередов Николай Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Чередов Николай Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Чередов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Чередов Николай Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно