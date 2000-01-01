Чередова Ксения Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Ксения Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Чередов Осип Николаевич

Отец ребёнка: Чередов Николай Афанасьев

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Чередов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Чередов Николай Афанасьев

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Чередов Антон Николаевич

Отец ребёнка: Чередов Николай Афанасьев

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Чередов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Чередов Николай Афанасьев

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Чередов Николай Афанасьев

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Чередов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Чередов Николай Афанасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Николай Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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