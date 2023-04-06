Кувыркин Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти13.04.1869
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Кувыркин Василий Михайлов
Мать: не указана
Смерть
13.04.1869
Причина смерти: неизвестно | смерть в возрасте 2 лет ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 76, запись 5
Похороны
15.04.1869
смерть в возрасте 2 лет ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 76, запись 5Отпевание и погребение совершал священник Иларион Каликинский с причетником Михаилом Петровым Кувыркиным ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, ... Показать все