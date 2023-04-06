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Кувыркин Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

13.04.1869

Пол

Мужской

Отец

Между 1828 и 1830 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Кувыркин Василий Михайлов

Мать: не указана

Смерть
13.04.1869
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: неизвестно | смерть в возрасте 2 лет ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 76, запись 5
Похороны
15.04.1869
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
смерть в возрасте 2 лет ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 76, запись 5Отпевание и погребение совершал священник Иларион Каликинский с причетником Михаилом Петровым Кувыркиным ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, ... Показать все
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