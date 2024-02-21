Стекольникова (Игнатьева) Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Игнатьев Федор Игнатьевич
Мать: Игнатьева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стекольников Валерий Гуриевич
Отец ребёнка: Стекольников Гурий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1952
Сын: Стекольников Вячеслав Гуриевич
Отец ребёнка: Стекольников Гурий Данилович
Смерть
Неизвестно