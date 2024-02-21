Стекольникова (Игнатьева) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стекольникова (Игнатьева) Ольга Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Игнатьев Федор Игнатьевич

Мать: Игнатьева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стекольников Валерий Гуриевич

Отец ребёнка: Стекольников Гурий Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стекольников Гурий Данилович

Рождение ребёнка
13.03.1952

Сын: Стекольников Вячеслав Гуриевич

Отец ребёнка: Стекольников Гурий Данилович

Смерть
Неизвестно

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