(Свинцова) Раиса 11.05.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Свинцова) Раиса

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Место рождения

д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия

Дата рождения

11.05.1939

Дата смерти

01.05.2014

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1939

Отец: Свинцов Иван

Мать: Свинцова (Халева) Татьяна

д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Смерть
01.05.2014
ст. Ракша Моршанский район Тамбовской области
Похороны
Неизвестно
кладбище пос. Центральный с. Ракша Моршанский район Тамбовской обл.

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