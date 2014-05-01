(Свинцова) Раиса
Место рожденияд. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Дата рождения11.05.1939
Дата смерти01.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1939
Отец: Свинцов Иван
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Смерть
01.05.2014
ст. Ракша Моршанский район Тамбовской области
Похороны
Неизвестно
кладбище пос. Центральный с. Ракша Моршанский район Тамбовской обл.