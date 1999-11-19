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Жуков Ефим Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.05.1984

Жена: Жукова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
19.11.1999

Дочь: Жукова Маргарита Ефимовна

Мать ребёнка: Жукова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
11.11.2001

Сын: Жуков Игнат Ефимович

Мать ребёнка: Жукова Ольга Александровна

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