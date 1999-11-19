Жуков Ефим Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1984
Рождение ребёнка
19.11.1999
Дочь: Жукова Маргарита Ефимовна
Мать ребёнка: Жукова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
11.11.2001
Сын: Жуков Игнат Ефимович
Мать ребёнка: Жукова Ольга Александровна