Тульпа (Морозова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тульпа (Морозова) Анна Ивановна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.10.1923

Дата смерти

13.09.1997

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1923

Отец: Морозов Иван Степанович

Мать: Морозова (Панина) Анастасия Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.04.1945

Муж: Тульпа Спартак Матвеевич

Рождение ребёнка
21.10.1945

Дочь: Астахова (Тульпа) Наталья Спартаковна

Отец ребёнка: Тульпа Спартак Матвеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.10.1947

Сын: Тульпа Константин Спартакович

Отец ребёнка: Тульпа Спартак Матвеевич

Смерть
13.09.1997

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