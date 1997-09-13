Тульпа (Морозова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.10.1923
Дата смерти13.09.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1923
Бракосочетание
?.04.1945
Рождение ребёнка
21.10.1945
Дочь: Астахова (Тульпа) Наталья Спартаковна
Отец ребёнка: Тульпа Спартак Матвеевич
Рождение ребёнка
28.10.1947
Сын: Тульпа Константин Спартакович
Отец ребёнка: Тульпа Спартак Матвеевич
Смерть
13.09.1997