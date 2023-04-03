Касымов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касымов Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анна Ильина

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1913

Сын: Касымов Василий (Косма)

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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