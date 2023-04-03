Касымов Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анна Ильина
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно