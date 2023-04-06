Степанова (Шитикова) Марина Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Шитикова) Марина Николаева

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Место рождения

Краснояровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснояровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
26.01.1898

Муж: Степанов Александр Николаевич

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.08.1901

Дочь: Елисавета Александрова

Отец ребёнка: Степанов Александр Николаевич

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.07.1905

Дочь: Марина Александрова

Отец ребёнка: Степанов Александр Николаевич

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.09.1907

Дочь: Анна Александрова

Отец ребёнка: Степанов Александр Николаевич

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Александрова

Отец ребёнка: Степанов Александр Николаевич

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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