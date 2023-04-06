Степанова (Шитикова) Марина Николаева
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1898
Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.08.1901
Дочь: Елисавета Александрова
Отец ребёнка: Степанов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
14.07.1905
Дочь: Марина Александрова
Отец ребёнка: Степанов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
09.09.1907
Дочь: Анна Александрова
Отец ребёнка: Степанов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Степанов Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно