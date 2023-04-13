Юрина (Иорина) Мария Николаевна
Место рожденияс. Чухур-Юрт, Азербайджан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Юрин Михаил Сергеевич
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юрин Михаил Сергеевич
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно