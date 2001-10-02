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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.03.1940
Дата смерти
02.10.2001
Пол
Мужской
Отец
Абдулла
Мать
(Гайфуллина) Магира
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
VR
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1940
Отец:
Абдулла
Мать:
Магира
Смерть
02.10.2001
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