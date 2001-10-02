Фауат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фауат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1940

Дата смерти

02.10.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1940

Отец: Абдулла

Мать: Магира

Смерть
02.10.2001
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