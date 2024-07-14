Карабань Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1910
Сын: Карабань Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Заболотье, Лепельский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно