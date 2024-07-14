Карабань Алексей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКарабань Алексей

Карабань Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Карабань Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Заболотье, Лепельский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.