Касаткина Ульяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Касаткин Григорий
Мать: не указана
Смерть
1978
Умерла в 1978 г в возрасте 82 года. Родилась в с. Изнаир, Сердобского уезда. Уехала в 19?? году с сёстрами и братьями в г. Сталинград. В 1942 г эвакуировалась с мужем и дочерью в г. Астрахань. Сын в э... Показать все