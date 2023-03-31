Касаткина Ульяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касаткина Ульяна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

После 18 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Касаткин Григорий

Мать: не указана

Смерть
1978
Умерла в 1978 г в возрасте 82 года. Родилась в с. Изнаир, Сердобского уезда. Уехала в 19?? году с сёстрами и братьями в г. Сталинград. В 1942 г эвакуировалась с мужем и дочерью в г. Астрахань. Сын в э... Показать все
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