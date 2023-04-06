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Кропачева Анна Елисеева

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Место рождения

Сосновой Веретеи, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновой Веретеи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Параскева Артемьева

Отец ребёнка: Кропачев Артемий Владимиров

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Кропачев Конон Артемьев

Отец ребёнка: Кропачев Артемий Владимиров

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Анна Артемьева

Отец ребёнка: Кропачев Артемий Владимиров

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Неонила Артемьева

Отец ребёнка: Кропачев Артемий Владимиров

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Дарья Артемьева

Отец ребёнка: Кропачев Артемий Владимиров

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропачев Артемий Владимиров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1785
Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
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