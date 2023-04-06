Кропачева Анна Елисеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Параскева Артемьева
Отец ребёнка: Кропачев Артемий Владимиров
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Кропачев Артемий Владимиров
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Анна Артемьева
Отец ребёнка: Кропачев Артемий Владимиров
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Неонила Артемьева
Отец ребёнка: Кропачев Артемий Владимиров
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Дарья Артемьева
Отец ребёнка: Кропачев Артемий Владимиров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1785