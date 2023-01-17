Госман Илмәк (Илмөхәммәд) улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Госман Илмәк (Илмөхәммәд) улы

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Место рождения

Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1676

Дата смерти

1741

Пол

Мужской

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Чапкунов Илмәк

Мать: не указана

Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1703

Сын: Чапкунов Сөндек Госман улы

Мать ребёнка: не указана

Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1722

Сын: Чепкенеев Динмөхәммәд Госман улы

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гөлшар Хөсәен кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рәхимә Нөркәй кызы

Смерть
1741
Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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