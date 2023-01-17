Госман Илмәк (Илмөхәммәд) улы
Место рождения
Дата рождения1676
Дата смерти1741
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: Чапкунов Илмәк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Сын: Чапкунов Сөндек Госман улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Чепкенеев Динмөхәммәд Госман улы
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гөлшар Хөсәен кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рәхимә Нөркәй кызы
Смерть
1741