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Селиванов Иван Якимов

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Место рождения

Поймашь, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

1780

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Селиванов Яким Иванов

Мать: ?

Поймашь, Угличский муниципальный район, Ярославская область
вотчины Ивана Иванова Вельяминова Зернова с Поймаши Углического уезда
Рождение ребёнка
1746

Сын: Селиванов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Селиванова Евдокия Иванова

Поймашь, Угличский муниципальный район, Ярославская область
по разделу достались брату Артилерии подпоручику Осипу Ивановичу Вельяминову Зернову, д Черногрязка, Углического уезда
Рождение ребёнка
1752

Сын: Селиванов Михайло Иванов

Мать ребёнка: Селиванова Евдокия Иванова

Поймашь, Угличский муниципальный район, Ярославская область
по разделу достались матери Подполковнице Наталье Михайловне Вельяминовой Зерновой, с Кондратово, Кашинского уезда
Рождение ребёнка
1755

Сын: Селиванов Иван Иванов

Мать ребёнка: Селиванова Евдокия Иванова

Поймашь, Угличский муниципальный район, Ярославская область
по разделу достались брату Артилерии подпоручику Осипу Ивановичу Вельяминову Зернову, д Черногрязка, Углического уезда
Рождение ребёнка
1756

Сын: Селиванов Григорей Иванов

Мать ребёнка: Селиванова Евдокия Иванова

Поймашь, Угличский муниципальный район, Ярославская область
по разделу достались брату Артилерии подпоручику Осипу Ивановичу Вельяминову Зернову, д Черногрязка, Углического уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиванова Евдокия Иванова

Смерть
1780
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