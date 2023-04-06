Селиванов Иван Якимов
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти1780
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Селиванов Яким Иванов
Мать: ?
вотчины Ивана Иванова Вельяминова Зернова с Поймаши Углического уезда
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Селиванова Евдокия Иванова
по разделу достались брату Артилерии подпоручику Осипу Ивановичу Вельяминову Зернову, д Черногрязка, Углического уезда
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Селиванова Евдокия Иванова
по разделу достались матери Подполковнице Наталье Михайловне Вельяминовой Зерновой, с Кондратово, Кашинского уезда
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Селиванова Евдокия Иванова
по разделу достались брату Артилерии подпоручику Осипу Ивановичу Вельяминову Зернову, д Черногрязка, Углического уезда
Рождение ребёнка
1756
Сын: Селиванов Григорей Иванов
Мать ребёнка: Селиванова Евдокия Иванова
по разделу достались брату Артилерии подпоручику Осипу Ивановичу Вельяминову Зернову, д Черногрязка, Углического уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1780