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Гриф Соломон Яковлевич

Место рождения

г. Петровск-Забайкальский, Читинская область

Дата рождения

19.11.1932

Дата смерти

02.01.2001

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Около 1901 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1932

Отец: Гриф Яков Соломонович

Мать: Софья Абрамовна

г. Петровск-Забайкальский, Читинская область
Рождение ребёнка
25.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Петровна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Петровна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
02.01.2001
г. Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Смоленское кладбище города Иркутска
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