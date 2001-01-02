Гриф Соломон Яковлевич
Место рожденияг. Петровск-Забайкальский, Читинская область
Дата рождения19.11.1932
Дата смерти02.01.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1932
Отец: Гриф Яков Соломонович
Мать: Софья Абрамовна
г. Петровск-Забайкальский, Читинская область
Рождение ребёнка
25.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра Петровна
Рождение ребёнка
29.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра Петровна
Смерть
02.01.2001
г. Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Смоленское кладбище города Иркутска