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Нестеров Михаил Алексеевич

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Место рождения

Теребони, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Нестеров АЛЕКСЕЙ Нестерович

Мать: не указана

Теребони, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Нестеров Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Теребони, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1884

Жена: Болтушина Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Нестеров Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Теребони, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Нестеров Петр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Теребони, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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