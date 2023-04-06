Нестеров Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Нестеров АЛЕКСЕЙ Нестерович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Нестеров Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1884
Рождение ребёнка
1888
Сын: Нестеров Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно