(Иванова) Полина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Полина Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.2010

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.2010

Отец: Иванов Евгений Владимирович

Мать: Иванова Надежда

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