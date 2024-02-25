Железовская Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железовская Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Железовская Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Железовский Николай Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Железовский Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
24.01.1984

Сын: Железовский Артём Николаевич

Отец ребёнка: Железовский Николай Сергеевич

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