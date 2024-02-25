Железовская Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Железовская Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Железовский Николай Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1984
Сын: Железовский Артём Николаевич
Отец ребёнка: Железовский Николай Сергеевич