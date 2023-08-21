(Грязнова) Таисия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Грязнов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Петрович
Отец ребёнка: Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр
Смерть
Неизвестно