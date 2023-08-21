(Грязнова) Таисия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грязнова) Таисия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Грязнов Александр

Мать: Грязнова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Петрович

Отец ребёнка: Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр

Смерть
Неизвестно
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