Ольховатов Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1961
Дата смерти19.10.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
19.10.2021