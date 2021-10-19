Ольховатов Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховатов Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1961

Дата смерти

19.10.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
19.10.2021
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